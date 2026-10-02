ХК «Сибирь» расстался с челябинским хоккеистом Евгением Кузнецовым

Хоккейный клуб «Сибирь» (Новосибирск) объявил о расторжении контракта с нападающим, воспитанником челябинского «Трактора» Евгением Кузнецовым. Соглашение прекращено по обоюдному согласию сторон. Форвард пополнил состав новосибирской команды в августе 2026 года, успев провести в регулярном чемпионате КХЛ сезона 2026/2027 восемь матчей. За этот период он забросил две шайбы и сделал две результативные передачи.

По словам генерального директора клуба Льва Крутохвостова, решение было принято по итогам «мужского профессионального диалога». Руководитель «Сибири» отметил, что на игровой форме нападающего сказалось не только физическое состояние после позднего присоединения к команде, но и семейные обстоятельства, которые не позволяли игроку в полной мере выполнять требования тренировочного процесса. В клубе подчеркнули, что на Евгения Кузнецова рассчитывали как на лидера, однако на данный момент он не может выйти на пик формы и оправдать ожидания менеджмента. В настоящее время «Сибирь» ведет поиск игрока на освободившуюся позицию.

«Он понимает, в какой ситуации находится команда, понимает, что на него рассчитывают как на лидера, но сейчас он не может сыграть на свой максимум и оправдать наши ожидания. Поговорили с ним и решили, что лучше расторгнуть контракт и искать ему замену»,— сообщил господин Крутохвостов.

Евгений Рыженьков