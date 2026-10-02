Дмитрий Малютин избран председателем Пермской городской думы нового созыва

Сегодня на первом заседании Пермской городской думы восьмого созыва председателем был избран Дмитрий Малютин. В результате тайного голосования его кандидатуру поддержали 28 из 33 присутствующих депутатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Малютин

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Дмитрий Малютин

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Конкуренцию господину Малютину за кресло председателя составил вновь избранный депутат от партии «Новые люди» Валентин Шаравар, чью кандидатуру выдвинула коллега по партии Айна Якупова. В своем выступлении Валентин Шаравар предложил новому составу думы проголосовать за себя как за «простого, амбициозного, но честного парня». За него проголосовали пять депутатов.

Напомним, Дмитрий Малютин впервые возглавил гордуму в 2020 году в статусе временно исполняющего полномочия, а в 2021-м избран председателем. Таким образом, он займет этот пост второй созыв подряд.