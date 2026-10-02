Директор горнозаводской фирмы обвиняется в мошенничестве при исполнении муниципального контракта

Прокуратура Горнозаводского района направила в суд уголовное дело в отношении директора коммерческой организации, который обвиняется в мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Как установило следствие, в сентябре 2025 года администрация Горнозаводска заключила с одной из фирм контракт на снос аварийного многоквартирного дома в поселке Сараны.

Договор предусматривал вывоз строительного мусора на полигон твердых коммунальных отходов. Это условие выполнено не было. При этом директор фирмы-подрядчика предоставил заказчику поддельные документы, на основании которых оплата по контракту была произведена в полном объеме. Сумма причиненного бюджету ущерба составила 800 тыс. руб.