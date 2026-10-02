Часть сотрудников «Театра-Театра» не согласна с назначением главного режиссера из Москонцерта

Сотрудники и артисты ГКБУК «Пермский академический Театр-Театр» записали видеообращение по поводу назначения нового главного режиссера театра Марии Тихоновой. В нем они обратились к творческой общественности с целью пересмотра кандидатуры на должность главрежа. «Мы не согласны с этим назначением»,— заявили сотрудники. Видео опубликовано в соцсетях на страницах артиста Театра-Театра Марата Мударисова.

По мнению господина Мударисова, основной причиной несогласия является то, что госпожа Тихонова параллельно является главным режиссером Москонцерта. Как утверждают артисты, она не намерена переезжать в Пермь и хочет совмещать обе должности. По мнению сотрудников театра, это может пагубно отразиться на развитии культурного учреждения.

Напомним, вчера стало известно, что Мария Тихонова станет главным режиссером пермского Театра-Театра. Такое решение было принято по итогам конкурса на должность художественного руководителя учреждения. Как сообщили в театре, ни одна из представленных кандидатурами программ развития театра «не прозвучала достаточно убедительно, масштабно и амбициозно». Поэтому было принято решение никого не приглашать на должность худрука и в перспективе упразднить ее. В итоге госпожу Тихонову пригласили на альтернативную должность главного режиссера театра с акцентом на управление большой сценой.

Ранее художественным руководителем Театра-Театра был Борис Мильграм. 28 ноября 2025 года Ленинский суд Перми удовлетворил иск прокуратуры и обязал краевое министерство культуры уволить его за ранее допущенное коррупционное нарушение. Формулировка увольнения — «в связи с утратой доверия». 2 апреля это решение оставил в силе Пермский краевой суд, а 13 апреля краевой минкульт уволил господина Мильграма.