В Волгограде падел-теннис оказался одним из самых доступных в России

За последние полгода число поисковых запросов о падел-теннисе в России выросло на 45%. Аналитики 2ГИС изучили стоимость занятий в 16 городах-миллионниках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Владыко Фото: Мария Владыко

Волгоград вошел в число городов с самыми низкими ценами на аренду корта — 1830 руб. за час. Дешевле только в Красноярске — 1800 руб. Средняя стоимость часа с тренером в Волгограде составляет 2100 руб. Согласно исследованию, это одно из самых доступных предложений среди миллионников. Для сравнения: в Москве аренда корта стоит 4180 руб., занятие с тренером — 5000 руб., в Красноярске — 4750 руб.

За год число падел-кортов в Волгограде выросло в 3,3 раза и достигло десяти. Всего в крупнейших городах России работает более 170 таких мест, лидируют Москва (66 кортов) и Санкт-Петербург (23). Средняя цена аренды корта по миллионникам — 2680 руб., занятия с тренером — 2940 руб.

Нина Шевченко