Муниципалитетам Прикамья предложат дотации вместо падающих доходов от УСН

Средства от уплаты налога по упрощенной системе налогообложения, часть которых остается в бюджетах муниципалитетов, предлагается перераспределить на краевой уровень. Такая инициатива внесена в краевое законодательное собрание, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Сообщается, что инициатива направлена на поддержку бюджетов территорий, в которых снижаются поступления от налогов, поступающих по данному режиму. Компенсировать эти потери и выпадающие доходы планируется за счет дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности. Предполагается, что мера обеспечит стабильность местных бюджетов.

Кроме того, в пояснительной записке говорится, что в бюджет региона будут поступать налоги на доходы физических лиц, уплачиваемые иностранными гражданами, и отдельные виды госпошлины.

Изменения учтут в краевом законе о межбюджетных трансфертах, а также в проекте бюджета Пермского края на 2027–2029 годы, представленном губернатором Пермского края Дмитрием Махониным на первом заседании краевого парламента пятого созыва.

Бюджетные инициативы депутаты рассмотрят на октябрьском заседании. В случае одобрения законопроекта новая схема заработает с 1 января 2027 года.