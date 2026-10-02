В Жигулевске ребенок провалился в открытый колодец

В Жигулевске суд взыскал с коммунальной организации 40 тыс. руб. в пользу ребенка, который провалился в колодец зимой. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативная съемка Фото: Оперативная съемка

«Установлено, что во время прогулки матери с ребенком по Майскому переулку Жигулевска, в районе пляжа, девочка наступила в снег, под которым оказался открытый колодезный люк»,— говорится в сообщении.

Происшествие стало следствием ненадлежащего содержания объекта коммунальной инфраструктуры. В интересах ребенка прокуратура города обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда.

Исковые требования прокурора удовлетворены. Суд взыскал с ответственной организации в пользу ребенка компенсацию морального вреда в размере 40 000 руб.

Сабрина Самедова