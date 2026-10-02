В Волгограде задержан гражданин Индии по подозрению в распространении мефедрона

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Волгограду задержали 43-летнего гражданина Индии (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Об этом сообщили в полиции.

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При личном досмотре у него обнаружили сверток с порошкообразным веществом, которое, по заключению эксперта, оказалось мефедроном.

При изучении телефона задержанного полицейские нашли фотографии с координатами тайника в Волгограде. Выехав по адресу, они обнаружили и изъяли еще один свёрток с наркотиком.

Мужчина признался, что приобрел вещество через интернет для дальнейшего бесконтактного сбыта через закладки.

Нина Шевченко