Пермский аптекарь приговорен к штрафу за уклонение от уплаты 240 млн рублей

Симоновский райсуд Москвы вынес приговор в отношении совладельца сети «Аптека от склада» Николая Шаврина. Как рассказали «Ъ-Прикамье» знакомые с ситуацией источники, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Шаврин

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Николай Шаврин

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

По версии следствия, с января 2020-го по март 2022 года он вместе с бизнес-партнером Андреем Годоваловым организовал поступление выручки на счета подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, что необоснованно позволило применять специальный налоговый режим в виде упрощенной системы налогообложения. Эти действия в СУ СКР по Пермскому краю квалифицировали как уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере в группе лиц (п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). Сумму ущерба следствие оценило в 240 млн руб.

Согласно данным картотеки Симоновского суда, с приговором не согласна прокуратура. Надзорный орган внес апелляционное представление на решение суда первой инстанции.

Ранее в отношении Николая Шаврина было возбуждено дело по аналогичному составу преступления. Суд прекратил его уголовное преследование в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности. Господин Шаврин признан несостоятельным, сейчас идет процедура реализации его имущества. Андрей Годовалов выехал за границу, после чего был объявлен в розыск. Уголовные дела в отношении него приостановлены.