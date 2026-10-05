В Черноземье 6 октября ожидается теплая и пасмурная погода, до +19°C

Во вторник, 6 октября, жителей Черноземья ожидает теплая и пасмурная погода, в некоторых регионах возможен дождь. Температура будет варьироваться от +9°C до +19°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +10°C, днем поднимется до +19°C, вечером опустится до +15°C, а ночью будет +12°C. Ветер до 4 м/с.

В Воронеже утром будет +11°C, днем воздух прогреется до +18°C, вечером ожидается +16°C, а ночью температура опустится до +13°C. Ветер до 4 м/с.

В Курске утром ожидается +10°C, днем будет до +18°C, вечером — +15°C, а ночью температура опустится до +12°C. Ветер до 5 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +10°C, днем поднимется до +17°C, вечером будет +15°C, а ночью столбик термометра покажет +12°C. Ветер до 4 м/с.

В Орле утром ожидается +9°C, днем — +17°C, вечером столбик термометра покажет до +14°C, а ночью — +10°C. Ветер до 5 м/с.

В Тамбове утром будет +11°C, днем — +17°C, вечером — +14°C, а ночью столбик термометра опустится до +12°C. Ветер до 4 м/с.

Алина Морозова