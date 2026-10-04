В Черноземье 5 октября ожидается теплая и пасмурная погода, до +17°C

В понедельник, 5 октября, жителей Черноземья ожидает теплая и пасмурная погода, в некоторых регионах возможен дождь. Температура будет варьироваться от +9°C до +17°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +9°C, днем поднимется до +17°C, вечером опустится до +13°C, а ночью будет +10°C. Ветер до 4 м/с.

В Воронеже утром будет +10°C, днем воздух прогреется до +17°C, вечером ожидается +14°C, а ночью температура опустится до +11°C. Ветер до 4 м/с.

В Курске утром ожидается +9°C, днем будет до +16°C, вечером — +13°C, а ночью температура опустится до +10°C. Ветер до 3 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +10°C, днем поднимется до +15°C, вечером будет +13°C, а ночью столбик термометра покажет +11°C. Ветер до 3 м/с.

В Орле утром ожидается +9°C, днем — +16°C, вечером столбик термометра покажет до +13°C, а ночью — вновь +9°C. Ветер до 4 м/с.

В Тамбове утром будет +9°C, днем — +15°C, вечером — +11°C, а ночью столбик термометра опустится до +10°C. Ветер до 3 м/с.

Алина Морозова