Жительницу Перми оштрафовали на 100 тыс. рублей за мошенничество с соцвыплатой

Мотовилихинский суд Перми признал местную жительницу виновной в мошенничестве при получении социальных выплат и назначил ей наказание в виде штрафа. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Как установило следствие, в январе 2025 года жительница Перми обратилась в краевое минсоцразвития с заявлением о предоставлении государственной социальной помощи, представив ложные сведения о получаемом доходе. Среднемесячный доход ее семьи превышал величину прожиточного минимума, что исключало право на получение выплаты. Незаконно получив из бюджета 340 тыс. руб., пермячка израсходовала их по своему усмотрению.

Суд приговорил виновную к штрафу в размере 100 тыс. руб. Гражданский иск минсоцразвития удовлетворен — с осужденной взыскано 340 тыс. руб.