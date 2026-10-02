55% руководителей в рознице Удмуртии посетовали на высокий уровень налогов

Индекс предпринимательской уверенности в розничной торговле Удмуртии составил минус 7,5 процентного пункта в третьем квартале 2026 года. Год к году показатель снизился: в июле—сентябре 2025-го он находился на отметке минус 4,3 пункта. Такие данные представил Удмуртстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Значение рассчитывается исходя из оценок руководителей компаний экономической ситуации, объемов продаж и факторов, сдерживающих развитие бизнеса. Отрицательный показатель свидетельствует о том, что число предпринимателей, оценивающих конъюнктуру как неблагоприятную, выше числа тех, кто смотрит на ситуацию позитивно.

22% руководителей назвали экономическую ситуацию в розничной торговле неблагоприятной, 12% — напротив, благоприятной. Остальные 66% бизнесменов оценили положение как удовлетворительное.

Объемы продаж уменьшились у 30% компаний, увеличились — у 24%, не изменились — у 46%.

По 55% топ-менеджеров отнесли к сдерживающим факторам развития бизнеса высокие налоги и сильную конкуренцию в отрасли. Каждый третий руководитель указал на недостаточный платежеспособный спрос покупателей, высокую арендную плату и транспортные расходы. На недостаток финансовых средств обратили внимание 26% опрошенных.