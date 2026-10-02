На выходных в Челябинской области ожидаются дожди со снегом и гололед

На территории Челябинской области 3 и 4 октября прогнозируются дожди со снегом, на дорогах — гололед. Информация размещена на сайте регионального гидрометцентра.

Ночью 3 октября температура воздуха ожидается в пределах от 0°C до +5°C, в горах и низинах до –4°C. Днем тоже будет холодно: +4°C, +9°C, в горах –1°C, +4°C. Ветер северо-западный 4–9 м в секунду. По предварительным данным, ночью 4 октября температура достигнет –4°C, +1°C, днем +3°C, +8°C. Ветер северо-западный, северный 4–9 м в секунду, днем порывы до 16 м.

Виталина Ярховска