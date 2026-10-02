Бывшего полицейского из Уфы подозревают в разглашении государственной тайны

Следственным отделом УФСБ России по Башкирии возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника полиции 1995 года рождения. Он подозревается в разглашении государственной тайны (ч. 1 ст. 283 УК РФ).

Как сообщила пресс-служба ведомства, в 2024 году полицейский неоднократно сообщал двум жителям Уфы сведения о проводимых в отношении них оперативно-разыскных и оперативно-технических мероприятиях.

Согласно заключению экспертов, разглашенные сведения являются достоверными, составляют государственную тайну и имеют степень секретности «секретно».

В настоящее время подозреваемый уволен из МВД.

Олег Вахитов