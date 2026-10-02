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В аэропорту Нижнекамска сняли ограничения на полеты

В аэропорту Нижнекамска в 11:46 сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В аэропорту Нижнекамска сняли ограничения на полеты

В аэропорту Нижнекамска сняли ограничения на полеты

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

В аэропорту Нижнекамска сняли ограничения на полеты

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

Ограничения ввели в 04:40 для обеспечения безопасности полетов. С ночи в республике действовал режим беспилотной опасности, его отменили в 11:47.

Ранее ограничения на полеты сняли с аэропорта Казани, в аэропорту Бугульмы они сохраняются.

UPD: в аэропорту Бугульмы в 13:00 сняли ограничения.

Анна Кайдалова