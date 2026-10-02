Почти половина челябинцев хотела бы внедрения физкультминуток на работе

В Челябинске 6% работающих горожан занимаются производственной гимнастикой: для 1% респондентов подобные активности обязательны, для 5% — возможны. Еще 45% хотели бы, чтобы в их организациях проводились физкультминутки. Таковы результаты опроса сервиса SuperJob.

Некоторые горожане самостоятельно разминаются во время рабочего дня. Так, 19% челябинцев ежедневно устраивают перерывы на физические упражнения, еще 30% — время от времени. Никогда не отвлекаются на спорт 51% респондентов. Меньше всего в гимнастике заинтересована молодежь до 35 лет, больше всего — респонденты от 35 до 45 лет: 24% ежедневно делают упражнения на работе.

Виталина Ярховска