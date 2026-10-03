В Черноземье 4 октября ожидается теплая и пасмурная погода, до +15°C

В воскресенье, 4 октября, жителей Черноземья ожидает теплая и пасмурная погода, в некоторых регионах возможен дождь. Температура будет варьироваться от +3°C до +15°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +9°C, днем поднимется до +15°C, вечером опустится до +12°C, а ночью будет +10°C. Ветер до 4 м/с.

В Воронеже утром будет +6°C, днем воздух прогреется до +13°C, вечером ожидается +11°C, а ночью температура опустится до +10°C. Ветер до 3 м/с.

В Курске утром ожидается +9°C, днем будет до +15°C, вечером — +12°C, а ночью температура опустится до +10°C. Ветер до 4 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +5°C, днем поднимется до +12°C, вечером будет +9°C, а ночью столбик термометра вновь покажет +9°C. Ветер до 3 м/с.

В Орле утром ожидается +9°C, днем — +15°C, вечером столбик термометра покажет до +12°C, а ночью — снова +9°C. Ветер до 2 м/с.

В Тамбове утром будет +3°C, днем — +10°C, вечером — +7°C, а ночью столбик термометра опустится до +5°C. Ветер до 4 м/с.

Алина Морозова