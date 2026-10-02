СКР: бывшие министры обороны Украины Резников и Федоров объявлены в розыск
Следственный комитет России заочно предъявил обвинения бывшим министрам обороны Украины Алексею Резникову и Михаилу Федорову. Они объявлены в международный розыск.
Официальный представитель СКР Светлана Петренко заявила, что при расследовании дела «о жестоком обращении с гражданским населением Донбасса установлена причастность к преступлениям» указанных лиц. Они отдавали подчиненным преступные приказы о проведении «карательных военизированных операций», пояснила она. По данным российского ведомства, эти действия повлекли массовую гибель и ранения мирных жителей, а также разрушение объектов гражданской инфраструктуры.
Обвинения связаны с уголовным делом об обстрелах Донбасса, возбужденным в феврале 2020 года по статье о жестоком обращении с гражданским населением и применении запрещенных средств и методов ведения войны. В материалах дела упоминались обстрелы 15 и 18 февраля: в поселке Голубовское были повреждены 13 домов, а в поселке шахты Трудовской были ранены два гражданских.
В апреле 2022 года Следственный комитет России сообщал о заочных обвинениях 22 украинским военным, включая бывшего министра обороны Валерия Гелетея и экс-главу Генштаба Виктора Мужиченко. В июле 2023 года ведомство также предъявляло обвинения бывшим руководителям украинских военных подразделений Игорю Танцюре и Александру Краснооку по делам о преступлениях против мирных жителей Донбасса.