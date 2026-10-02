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СКР: бывшие министры обороны Украины Резников и Федоров объявлены в розыск

Следственный комитет России заочно предъявил обвинения бывшим министрам обороны Украины Алексею Резникову и Михаилу Федорову. Они объявлены в международный розыск.

Официальный представитель СКР Светлана Петренко заявила, что при расследовании дела «о жестоком обращении с гражданским населением Донбасса установлена причастность к преступлениям» указанных лиц. Они отдавали подчиненным преступные приказы о проведении «карательных военизированных операций», пояснила она. По данным российского ведомства, эти действия повлекли массовую гибель и ранения мирных жителей, а также разрушение объектов гражданской инфраструктуры.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Обвинения связаны с уголовным делом об обстрелах Донбасса, возбужденным в феврале 2020 года по статье о жестоком обращении с гражданским населением и применении запрещенных средств и методов ведения войны. В материалах дела упоминались обстрелы 15 и 18 февраля: в поселке Голубовское были повреждены 13 домов, а в поселке шахты Трудовской были ранены два гражданских.

В апреле 2022 года Следственный комитет России сообщал о заочных обвинениях 22 украинским военным, включая бывшего министра обороны Валерия Гелетея и экс-главу Генштаба Виктора Мужиченко. В июле 2023 года ведомство также предъявляло обвинения бывшим руководителям украинских военных подразделений Игорю Танцюре и Александру Краснооку по делам о преступлениях против мирных жителей Донбасса.

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