Нейросеть расшифровала тайное письмо Наполеона спустя 217 лет

Нейросеть GPT-6 Astra прочитала зашифрованное письмо Наполеона Бонапарта, которое он послал одному из своих генералов во время войны с Австрией. Исследователи не могли понять текст 217 лет, тогда как система затратила на расшифровку шесть часов.

Как пишет The Telegraph, автор расшифровки, инженер по искусственному интеллекту Кертер Черч, загрузил в модель данные прошлых исследований криптографов, которым удалось расшифровать 33 символа из письма. На этой основе модель перебирала всевозможные варианты.

Рукописное послание 1809 года, адресованное французскому генералу Огюсту де Мармону, состояло из 1300 знаков. Часть из них — устаревшие слова. По итогам расшифровки выяснилось, что генерал, будучи со своей армией вдали от основных сил, получил от императора письмо с приказом готовиться к наступлению. Ему также приказали не бояться «нескольких отрядов» и «сброда», которые могут встретиться на пути. В послании помимо этого говорилось о численности и перемещении французских и австрийских войск.

Впоследствии армия Мармона воссоединилась с основным войском и приняла участие в решающей битве при Ваграме, где помогла победить Австрию. По итогам войны генерал получил звание маршала.