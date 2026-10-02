Челябинск занял девятое место среди мегаполисов по стоимости занятий паделом

В Челябинске в сентябре 2026 года средняя стоимость аренды корта для падел-тенниса составила почти 2,7 тыс. руб. Город оказался на девятом месте среди мегаполисов России по этому показателю, сообщает сервис 2ГИС.

Занятие с тренером в столице Южного Урала обойдется местным жителям в 3 тыс. руб. По ценам Челябинск обошел Екатеринбург. Так, снять корт в соседнем миллионнике можно за 2,3 тыс. руб., организовать тренировку со специалистом — за 2,4 тыс. руб. Лидерами списка по стоимости аренды площадки для падела стали Москва (4,2 тыс. руб.), Казань (3,1 тыс. руб.) и Омск (3,1 тыс. руб.).

Виталина Ярховска