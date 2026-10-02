Представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что до 2022 года российский газ был ключевым фактором конкурентоспособности Европы. Она ответила цитатой из советского фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен».

«Зрители аплодируют, аплодируют, кончили аплодировать»,— написала Мария Захарова в Telegram.

30 сентября Эмманюэль Макрон сообщил, что ежедневный торговый дефицит Европы в торговле с Китаем составляет €1 млрд. По его словам, продолжение этой тенденции усилит зависимость европейских стран от Китая. Президент Франции также добавил, что до 2022 года дешевый газ, поступавший из России, позволял Европе сохранять конкурентоспособность.