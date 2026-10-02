В Магнитогорске водитель электросамоката сбила двухлетнего мальчика

Двухлетний ребенок получил травмы после наезда на него электросамоката в Магнитогорске. Об этом сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по городу.

По предварительным данным, днем 30 сентября электросамокатчица двигалась по бульвару «Огни Магнитки», где сбила мальчика, которого бабушка везла на детской машинке. Местная жительница с внуком перед этим пересекла проезжую часть по регулируемому переходу и начала движение через парк в попутном направлении к электросамокату. После аварии водитель скрылась с места происшествия. Мальчик получил травмы, ему назначили амбулаторное лечение. Позже инспекторы смогли установить участницу ДТП. Ей оказалась 35-летняя горожанка. Она пояснила, что попыталась предотвратить аварию, но это не удалось. После столкновения жительница Магнитогорска предложила свою помощь пострадавшему, но получила отказ и продолжила ехать на электросамокате, так как спешила на работу. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Виталина Ярховска