«Нижнекамскнефтехим» выплатит стройкомпании из Уфы 126 млн рублей долга

Арбитражный суд Татарстана утвердил мировое соглашение между «Нижнекамскнефтехимом» и «Петон Констракшн» по спору о задолженности в 126 млн руб. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

По условиям соглашения «Нижнекамскнефтехим» должен выплатить задолженность, образовавшуюся за выполненные работы по договору строительного подряда, до 11 сентября.

При условии полной выплаты долга «Петон Констракшн» отказывается от требований о взыскании неустоек, штрафов, иных санкций и убытков. Кроме того, стороны признали законным удержание «Нижнекамскнефтехимом» 23,6 млн руб. в счет неустойки.

Суд также постановил вернуть «Петон Констракшн» 70% уплаченной госпошлины — 773,5 тыс. руб.

Согласно данным Rusprofile, ООО «Петон Констракшн» зарегистрировано в 2016 году в Уфе и работает в сфере строительства объектов промышленной и инженерной инфраструктуры.

Анна Кайдалова