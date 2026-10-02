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«Гроза», экспрессивный примитивизм и грибной фестиваль

Какие выставки, спектакли и лекции посетить в Челябинске с 3 по 8 октября

На предстоящей неделе в Челябинске представят новое прочтение классической драматургии Александра Островского, откроют выставку Николая Брежинского и проведут благотворительный вечер в поддержку восстановления объектов культурного наследия. Программу дополнят лекции по славянской мифологии, экологические экскурсии и фестивали локальной гастрономии.

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

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