«Гроза», экспрессивный примитивизм и грибной фестиваль
Какие выставки, спектакли и лекции посетить в Челябинске с 3 по 8 октября
На предстоящей неделе в Челябинске представят новое прочтение классической драматургии Александра Островского, откроют выставку Николая Брежинского и проведут благотворительный вечер в поддержку восстановления объектов культурного наследия. Программу дополнят лекции по славянской мифологии, экологические экскурсии и фестивали локальной гастрономии.
Выбирайте событие в каллендаре ниже. По клику на событие открывается подробная информация.
Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ