Более 50% жителей Прикамья готовы переехать ради серьезного карьерного роста

В Пермском крае 23% жителей не раздумывая согласятся переехать в другой город ради лучшей карьеры. Об этом сообщается в исследовании платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и группы «Ренессанс Страхование». 56% опрошенных готовы переехать при условии значительного карьерного роста, а 4% готовы переехать, но крайне неохотно. При этом 17% категорически против, 1% опрошенных уволится после такого предложения от начальства.

90% опрошенных готовы переехать ради повышения заработной платы, 57% — ради участия в интересных проектах, 54% — ради более комфортной городской среды, 46% — ради приятного климата и 43% — ради более дешевого жилья. Чаще всего на переезд без лишних раздумий были готовы респонденты в возрасте 18-24 лет (28%). Среди опрошенных 25-44 лет — 20%, среди респондентов старше 45 лет — 22%.

От переезда в другой город или регион жителей Пермского края удерживают наличие собственного жилья (67%), нежелание менять привычный круг общения, карьерные возможности в регионе (по 20%), нежелание покидать привычную городскую инфраструктуру — больницы, школы, детские сады и другие учреждения (13%), возможность зарабатывать так же, как в столице, возможность работать удаленно на столичную компанию и развитие культурной и развлекательной сферы в городе (по 7%).