Директора бюджетного учреждения в Кудымкаре уволили из-за допущенного конфликта интересов

Кудымкарская прокуратура добилась увольнения директора местного бюджетного спортивного учреждения за допущенный им конфликт интересов. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Установлено, что в 2024 году директор заключил со своим родственником договоры на ремонт стадиона путем дробления закупки. Стоимость контрактов превысила 1,5 млн руб. При этом в нарушение требований Федерального закона № 273ФЗ «О противодействии коррупции» директор не направил уведомление работодателю о личной заинтересованности.

Для устранения нарушений в адрес главы Кудымкара было внесено представление, которое было отклонено. После этого прокуратура обратилась в Кудымкарский городской суд с исковым заявлением о признании факта наличия конфликта интересов при заключении договоров и возложении на администрацию муниципалитета обязанности уволить директора в связи с утратой доверия.

Суд удовлетворил требования надзорного ведомства. После вступления судебного акта в законную силу его исполнение будет проконтролировано.