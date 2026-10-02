Прокуратура помогла 40 почетным донорам Челябинска получить выплаты

Прокуратура Ленинского района Челябинска добилась выплаты денежного вознаграждения за статус «Почетный донор России» 40 местным жителям. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

С 2021 года ежегодная выплата почетным донорам, которые подавали раньше документы, производится без заявлений. Однако несколько жителей города пожаловались, что за 2025 год деньги им не пришли. Выяснилось, что главный специалист отдела льгот районного управления социальной защиты населения допустила ошибку, ограничив срок подачи заявок 31 декабря 2025-го. В итоге 40 человек не внесли в общий список. После вмешательства прокуратуры выплату им назначили повторно. Сотрудница уволилась, вторую специалистку привлекли к дисциплинарной ответственности. Кроме того, начальнику Ленинского управления социальной защиты населения администрации Челябинска объявлено предостережение о недопустимости нарушения требований законодательства.

Виталина Ярховска