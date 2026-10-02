Более 10 кг марихуаны изъяли с плантации бывших супругов в удмуртском селе

Полицейские изъяли 10 кг марихуаны с плантации конопли в частном доме в селе Завьялово в Удмуртии. Об этом в Telegram сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Злоумышленниками названы бывшие супруги, которые приобрели дом в начале года, после чего оборудовали в нем помещение системой вентиляции, освещения и полива. Далее они закупили семена, грунт и удобрения для выращивания марихуаны. В помещении обнаружили 204 емкости с кустами конопли. Выращенные растения злоумышленники высушивали и продавали.

На них завели уголовные дела за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические вещества, их продажу и покушение на сбыт (ст. 231, ст. 228 УК). По первой статье (ч. 1) предусмотрено до восьми лет лишения свободы. Мужчина заключен под стражу, в отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.