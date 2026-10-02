В Астраханской области почти 10 часов действовал режим воздушной опасности

Над Ахтубинском сбили вражеские БПЛА, сообщил глава города Александр Сиваков в своих соцсетях. Режим воздушной опасности в Астраханской области действовал почти 10 часов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Над Ахтубинском уничтожили украинские дроны

Фото: ИА «Общественное мнение» Над Ахтубинском уничтожили украинские дроны

Фото: ИА «Общественное мнение»

«Военные отработали все цели — беспилотные летательные аппараты были сбиты. Повреждений городской инфраструктуры не зафиксировано», — написал господин Сиваков. Экстренные и коммунальные службы работали в режиме повышенной готовности.

Воздушную опасность объявили на территории Астраханской области в 01:23 по местному времени. Отбой прозвучал в 11:10.

Марина Окорокова