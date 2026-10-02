В аэропорту Казани в 10:22 сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В аэропорту Казани сняли ограничения на полеты

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ В аэропорту Казани сняли ограничения на полеты

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

Ограничения ввели в 04:25 для обеспечения безопасности полетов на фоне режима ракетной опасности в Татарстане. В аэропорту Бугульмы ограничения на полеты сняли в 07:29, в аэропорту Нижнекамска они продолжают действовать.

О ракетной опасности в Татарстане сообщили сегодня в 04:50, меру отменили в 06:52. Режим беспилотной опасности в республике сохраняется.

Анна Кайдалова