«Мираторг» опроверг информацию об атаке на склады в Самарской области

Склады «Мираторга» в Самарской области не подверглись атакам вражеских беспилотников в четверг, 1 октября. Об этом «Ъ-Волга» сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

«Атак БПЛА на склады "Мираторга" в Самарской области 1 октября не было»,— говорится в сообщении.

Объекты агрокомплекса «Мираторг» в Брянской области подверглись атаке беспилотников в четверг, 1 октября. По словам губернатора Егора Ковальчука, в результате было уничтожено девять единиц техники, еще 13 получили повреждения. Кроме того, пострадал 16-летний местный житель.

Одновременно с этим в самарских чатах распространилась информация о том, что вражеские беспилотники атаковали склады «Мираторга» в Самарской области. Но эта информация оказалась фейком.

Георгий Портнов