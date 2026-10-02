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В Зеленограде 80-летний мужчина погиб при подрыве взрывного устройства

В Зеленограде пенсионер привел в действие взрывное устройство в своей квартире. Мужчина погиб, сообщили ТАСС в оперативных службах.

Инцидент произошел в жилом доме в Крюково. Известно, что погибший — 80-летний мужчина. Сейчас его квартиру проверяют на наличие других взрывных устройств.

По данным Telegram-канала Shot, в общей сложности в доме проживает 72 человека. Территорию во дворе оцепили. Baza пишет, что взрыв произошел в квартире на четвертом этаже пятиэтажки, из дома эвакуировали 15 человек.

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