В Петербурге завели уголовное дело после пожара в особняке Миллера

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после пожара в особняке К.Л. Миллера на Исаакиевской площади. По версии следствия, возгорание могло произойти из-за нарушения требований безопасности при реконструкции объекта. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по городу.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).

Пожар в историческом особняке второй половины XIX века начался вчера в 20:11 мск. Некоторое время спустя огонь распространился на 2 тыс. кв. м. и перекинулся на крышу соседнего здания. К этому моменту пожару был присвоен третий ранг сложности. В 00:40 мск пожар ликвидировали. Для этого задействовали 165 человек и 37 единиц техники. Пострадавших нет.

Особняк планировали отреставрировать более чем за 700 млн рублей и приспособить под современное жилье к концу 2027 года. По данным «Фонтанки», до пожара в здании шла лишь подготовка к реставрации, но не сами работы. На момент пожара строителей на объекте не было.