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В Петербурге завели уголовное дело после пожара в особняке Миллера

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после пожара в особняке К.Л. Миллера на Исаакиевской площади. По версии следствия, возгорание могло произойти из-за нарушения требований безопасности при реконструкции объекта. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по городу.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).

Пожар в историческом особняке второй половины XIX века начался вчера в 20:11 мск. Некоторое время спустя огонь распространился на 2 тыс. кв. м. и перекинулся на крышу соседнего здания. К этому моменту пожару был присвоен третий ранг сложности. В 00:40 мск пожар ликвидировали. Для этого задействовали 165 человек и 37 единиц техники. Пострадавших нет.

Особняк планировали отреставрировать более чем за 700 млн рублей и приспособить под современное жилье к концу 2027 года. По данным «Фонтанки», до пожара в здании шла лишь подготовка к реставрации, но не сами работы. На момент пожара строителей на объекте не было.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Если реконструкция особняка предполагала приспособление объекта культурного наследия под жилье, для такого формата предусмотрена последовательная проверка. Она включает получение лицензии Министерства культуры, экспертизу проектной документации аккредитованным специалистом и согласование планов подрядчиком с городским комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). Таким образом, организация работ включает не только присутствие строителей на площадке, но и заранее оформленные проектные и согласовательные процедуры.

Эта схема устанавливает три конкретные точки контроля: наличие лицензии, проверку документации и согласование планов подрядчика с городским комитетом. Их соблюдение позволяет отделить вопросы к проекту и организации работ от обстоятельств самого возгорания.

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