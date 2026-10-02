В Петербурге завели уголовное дело после пожара в особняке Миллера
В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после пожара в особняке К.Л. Миллера на Исаакиевской площади. По версии следствия, возгорание могло произойти из-за нарушения требований безопасности при реконструкции объекта. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по городу.
Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).
Пожар в историческом особняке второй половины XIX века начался вчера в 20:11 мск. Некоторое время спустя огонь распространился на 2 тыс. кв. м. и перекинулся на крышу соседнего здания. К этому моменту пожару был присвоен третий ранг сложности. В 00:40 мск пожар ликвидировали. Для этого задействовали 165 человек и 37 единиц техники. Пострадавших нет.
Особняк планировали отреставрировать более чем за 700 млн рублей и приспособить под современное жилье к концу 2027 года. По данным «Фонтанки», до пожара в здании шла лишь подготовка к реставрации, но не сами работы. На момент пожара строителей на объекте не было.
Если реконструкция особняка предполагала приспособление объекта культурного наследия под жилье, для такого формата предусмотрена последовательная проверка. Она включает получение лицензии Министерства культуры, экспертизу проектной документации аккредитованным специалистом и согласование планов подрядчиком с городским комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). Таким образом, организация работ включает не только присутствие строителей на площадке, но и заранее оформленные проектные и согласовательные процедуры.
Эта схема устанавливает три конкретные точки контроля: наличие лицензии, проверку документации и согласование планов подрядчика с городским комитетом. Их соблюдение позволяет отделить вопросы к проекту и организации работ от обстоятельств самого возгорания.