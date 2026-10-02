В Татарстане в 2026 году на единовременные выплаты медработникам, переезжающим на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки и города с населением до 50 тыс. человек, направят 210 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба Минфина республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане на выплаты переезжающим в села медработникам направят 210 млн рублей

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ В Татарстане на выплаты переезжающим в села медработникам направят 210 млн рублей

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Из них 113,4 млн руб. составят федеральные средства, 96,6 млн руб. — республиканские. Дополнительно Минздраву Татарстана выделят 30,4 млн руб.

Врачи при переезде получат по 1 млн руб., фельдшеры и акушерки — по 500 тыс. руб. Для удаленных и труднодоступных территорий выплаты составят 1,5 млн руб. и 750 тыс. руб. соответственно.

Анна Кайдалова