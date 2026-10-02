Федеральные трассы в Саратовской области осветят за 88,6 млн руб.
На двух федеральных трассах в Саратовской области установят электрическое освещение. ФКУ Упрдор «Нижне-Волжское» ищет подрядчика на монтажные работы на четырех участках протяженностью 5,7 км за 88,6 млн руб. По данным ЕИС «Закупки», итоги тендера подведут 21 октября.
В Саратовской области установят освещение на четырех участках федеральных трасс
Фото: ИА «Общественное мнение»
Работы пройдут на трассе Р-229 Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград на участках с 258-го по 260-й км и с 359-го по 361-й км. На трассе А-298 «Тамбов — Пенза» — Саратов — Пристанное — Ершов — Озинки — граница с Республикой Казахстан работы затронут 600-метровый участок на 202-м км и 300-метровый участок на 266-м км.
Перед началом работ подрядчик обследует участки, разработает и утвердит организационно-технологическую документацию и передаст ее заказчику в течение 30 дней с даты заключения контракта. В состав документации войдут схемы расстановки оборудования, чертежи опор и фундаментов, расчеты ветровой и гололедной нагрузок, расчет несущей способности фундамента и опор, обоснование параметров молниезащиты, светотехнический расчет, технологические карты и сертификаты на материалы.
Согласно техническому заданию, в качестве осветительных приборов подрядная организация установит светодиодные светильники мощностью не менее 100 Вт с эффективностью не менее 170 лм/Вт. Гарантийный срок службы светильников составит не менее 5 лет.
Работы запланированы на следующий год. Срок исполнения контракта установлен на 1 марта 2027-го. Средства выделяются из федерального бюджета.