Федеральные трассы в Саратовской области осветят за 88,6 млн руб.

На двух федеральных трассах в Саратовской области установят электрическое освещение. ФКУ Упрдор «Нижне-Волжское» ищет подрядчика на монтажные работы на четырех участках протяженностью 5,7 км за 88,6 млн руб. По данным ЕИС «Закупки», итоги тендера подведут 21 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Саратовской области установят освещение на четырех участках федеральных трасс

Фото: ИА «Общественное мнение» В Саратовской области установят освещение на четырех участках федеральных трасс

Фото: ИА «Общественное мнение»

Работы пройдут на трассе Р-229 Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград на участках с 258-го по 260-й км и с 359-го по 361-й км. На трассе А-298 «Тамбов — Пенза» — Саратов — Пристанное — Ершов — Озинки — граница с Республикой Казахстан работы затронут 600-метровый участок на 202-м км и 300-метровый участок на 266-м км.

Перед началом работ подрядчик обследует участки, разработает и утвердит организационно-технологическую документацию и передаст ее заказчику в течение 30 дней с даты заключения контракта. В состав документации войдут схемы расстановки оборудования, чертежи опор и фундаментов, расчеты ветровой и гололедной нагрузок, расчет несущей способности фундамента и опор, обоснование параметров молниезащиты, светотехнический расчет, технологические карты и сертификаты на материалы.

Согласно техническому заданию, в качестве осветительных приборов подрядная организация установит светодиодные светильники мощностью не менее 100 Вт с эффективностью не менее 170 лм/Вт. Гарантийный срок службы светильников составит не менее 5 лет.

Работы запланированы на следующий год. Срок исполнения контракта установлен на 1 марта 2027-го. Средства выделяются из федерального бюджета.

Марина Окорокова