Суд в Уфе вынес приговор руководителям «Нефтехимпромсервиса»

Кировский райсуд Уфы вынес приговор трем руководителям ООО «Компания «Нефтехимпромсервис», признав их виновными в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ).

По данным «Ъ-Уфа», среди подсудимых — владелец «Нефтехимпромсервиса» Фазит Арсланов, генеральный директор компании Руслан Нагаев и его заместитель Ирек Батыршин.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры республики, с марта 2014 года по ноябрь 2018 года обвиняемые похитили более 600 млн руб., причинив ущерб 24 пострадавшим.

Как было установлено в суде, компания заключала договоры субподряда, в том числе на выполнение строительно-монтажных работ для крупной нефтяной корпорации. Средства от заказчика поступали на счета организации в полном объеме, однако расчеты с контрагентами за фактически выполненные работы не проводились.

Кроме того, фигуранты совершили сделки по отчуждению имущества предприятия, которые заведомо привели к неспособности компании удовлетворять требования кредиторов и исполнять налоговые обязательства. В результате этих действий компания оказалась в процедуре банкротства.

Подсудимые не признали своей вины.

Суд приговорил Фазита Арсланова к 6,5 года лишения свободы, Руслана Нагаева — к семи годам, а Ирека Батыршина — к 6,5 года. Наказание они должны отбывать в колонии общего режима. Также каждому был назначен штраф в размере 550 тыс. руб.

Олег Вахитов