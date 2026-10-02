Бывшего начальника колонии-поселения в Прикамье приговорили к трем годам лишения свободы

Нытвенский суд признал бывшего начальника колонии-поселения №39 ГУФСИН по Пермскому краю Михаила Репетуху виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и вымогательстве в крупном размере и назначил наказание в виде реального лишения свободы. Об этом сообщает «Новый компаньон».

Начальник колонии-поселения №39 Михаил Репетуха был задержан 1 августа 2025 года. По версии следствия, он заключил незаконный контракт со своим зятем на вывозку картофеля, выращенного в колонии-поселении, а также вымогал у зятя 300 тыс. руб.

Суд приговорил Михаила Репетуху к трем годам лишения свободы со штрафом в размере 100 тыс. руб. Ему также запретили занимать руководящие должности в системе ФСИН, откуда он был уволен после возбуждения уголовного дела, и с формулировкой «в связи с утратой доверия». Приговор в законную силу не вступил.