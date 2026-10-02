Три экстремиста получили до 6,5 года колонии в Нижнем Новгороде

Трое молодых людей в Нижнем Новгороде признаны виновными в экстремизме и попытке хулиганства по мотивам расовой и национальной ненависти. Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Суд установил, что 22-летний Александр Локтев в 2022–2023 годах создал экстремистское сообщество, в которое вовлек двух других фигурантов, которые на тот момент были несовершеннолетними. По данным регионального ГУ МВД, они проводили акции и тренировки, обсуждали планы насильственных действий в отношении различных групп населения.

Также они планировали совершить хулиганство в кафе на улице Героя Самочкина: один участник должен был распылить перцовую смесь с помощью огнетушителя и снять это на видео. Но исполнить задуманное подсудимые не смогли, так как их задержали правоохранители.

Александра Локтева суд признал виновным в создании экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.1) и попытке хулиганства (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 213 УК РФ) и приговорил к 6,5 года колонии общего режима.

Двое других фигурантов признаны виновными в попытке хулиганства, а также участии в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК РФ). Один из них получил 2,5 года колонии общего режима, второй — 3,5 года условно.

По информации областного УФСБ, всего экстремистское сообщество объединяло около 20 человек в возрасте 16 — 22 лет.

Галина Шамберина