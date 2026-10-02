ФСБ задержала в Крыму россиянина после передачи СБУ данных об объектах ПВО

Служба безопасности Украины получила от жителя Крыма данные о расположении военных объектов и маршрутах движения техники. 34-летний гражданин РФ был задержан в Джанкойском районе, ему инкриминируют госизмену. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, мужчина самостоятельно связался с сотрудником СБУ в Telegram и позднее по заданию куратора проводил фото- и видеосъемку работы подразделений ПВО, а также передавал координаты расположения военной техники и объектов.

Следственный отдел УФСБ по Крыму и Севастополю возбудил уголовное дело по статье 275 УК РФ. Суд арестовал фигуранта. В ФСБ напомнили, что все, кто помогает противнику, «будут установлены, привлечены к уголовной ответственности и понесут заслуженное наказание».