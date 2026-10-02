Главное на рынке недвижимости к утру 2 октября

ООО «Литекс» (входит в холдинг «Стройэнергоактив» Елены Крыловой и Алексея Громова) приобрело торгово-развлекательный центр «Июнь» площадью около 45 тыс. кв. м на Знаменской улице в подмосковном Красногорске, сообщают «Ведомости». Бывший владелец — компания «Финансовые решения», связанная, по данным издания, с ГК «Регионы», — выставлял ранее актив за 3,8 млрд руб. Однако к августу 2026 года после нескольких неудачных торгов цену снизили до 1 млрд руб. Хотя точная цена сделки с «Литекс» неизвестна, опрошенные эксперты оценивают ее примерно в эту сумму. По словам консультантов, новый владелец планирует перестроить объект в научно-производственный комплекс площадью 30 тыс. кв. м. Запустить его хотят в следующем году. «Литекс», учрежденный в 2025 году, специализируется на производстве промышленного холодильного и вентиляционного оборудования.

ПАО «Сбербанк Капитал» не смого продать торгово-развлекательный комплекс «Зеленопарк» площадью 140 тыс. кв. м в подмосковном Солнечногорске за 5,56 млрд руб. На аукцион никто не подал заявок, свидетельствуют данные организатора — Российского аукционного дома (РАД). Вместе со зданием покупателю предлагалось право собственности на участок площадью более 37 га. Изначально актив пытались реализовать за 18,7 млрд руб., но цену постепенно снизили из-за нескольких неудачных торгов.

Правительство планирует сократить расходы на госпрограмму «Обеспечение доступным и комфортным жильем» на 41% к 2029 году. Это следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов, внесенного в Госдуму. Планируется, что в 2027 году на программу направят 1,57 трлн руб., а в 2029 году — 1,02 трлн руб. В частности, сокращение коснется старой льготной ипотеки со ставкой до 8%. В 2026 году на компенсацию банкам недополученных доходов предусмотрено 316,4 млрд руб. В 2027 году сумма снизится до 232,5 млрд руб., а к 2029 году — до 91,4 млрд руб.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что правительство при необходимости может откорректировать механизм семейной ипотеки. По его словам, изменения, вступившие в силу с 1 октября, призваны «снизить нагрузку на бюджет», а также сделать семейную ипотеку «более целевой» и «привязанной к конкретным регионам». «Непростые, но необходимые изменения. Поэтому будем смотреть, как это повлияет в целом на рынки. При необходимости будем что-то настраивать для того, чтобы, самое главное, обеспечить постройку всех домов, куда люди вложили свои деньги», — сообщил вице-премьер. По новым условиям, срок кредитования сократили до 15 лет, а ставки дифференцировали в зависимости от количества детей в семье.

«Сбербанк» выставил на торги по начальной цене 1,3 млрд руб. права требования к спецзастройщику «Северная лисица», пишет Telegram-канал Filatoff Inc. Компания выступает девелопером строящегося ЖК «Резиденции присутствия» в поселке Лисий Нос в Приморском районе Петербурга. Проект состоит из двух корпусов по девять резиденций. В одном из корпусов реализовано 37% лотов, а во втором — 12%. Сдача комплекса запланирована на конец 2026 года. «Северная лисица» связана с «Плечко групп» боксера Ростислава Плечко.

Компания «Новые Инвестиции» приобрела офисный комплекс немецкой станкостроительной корпорации Trumpf на улице Вавилова в Москве, сообщил Telegram-канал «Стройки — и точка». По данным канала, компания связана с девелопером Stone. На балансе фирмы «Вавилова 67» находятся двухэтажный административно-производственный комплекс площадью 5,9 тыс. кв. м 1971 года постройки, а также участок площадью 0,5 га. По оценке канала, на площадке могут возвести новый офисный комплекс.