Пара пожилых людей погибла в результате пожара в многоквартирном доме в Ижевске

Супружеская пара пенсионеров погибла при пожаре в пятиэтажном доме на улице Барышникова в Ижевске. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Удмуртии. Возгорание произошло в четырехкомнатной квартире на втором этаже.

«Пожарных вызвали соседи. Они почувствовали запах гари. К моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений огня в квартире уже не было: произошло самозатухание. К сожалению, 80-летних хозяев уже обнаружили без признаков жизни: женщину — у окна в комнате, а мужчину — у входной двери»,— рассказал дознаватель ведомства Иван Анисимов.

Причину пожара устанавливают дознаватель, эксперт испытательной пожарной лаборатории МЧС и следственные органы.