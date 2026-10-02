В Татарстане ввели режим ЧС для аграриев из-за гибели посевов
В Татарстане с 1 октября введен режим чрезвычайной ситуации для аграриев из-за гибели сельскохозяйственных культур. Соответствующее распоряжение подписал раис Татарстана Рустам Минниханов.
В Татарстане ввели режим ЧС для аграриев из-за гибели посевов
Фото: Николай Титов / Коммерсантъ
Причиной стали опасные природные явления — выпревание, заморозки и переувлажнение почвы. Режим ЧС с региональным уровнем реагирования будет действовать до особого распоряжения.
Главам районов поручено информировать население о введении режима ЧС и разработать мероприятия по преодолению последствий. Аналогичную работу должно провести Минсельхозпрод Татарстана.