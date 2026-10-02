«Идеальное дополнение»

Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шрёдер стал членом наблюдательного совета «Гиперглобуса» — российского представительства немецкой розничной сети Globus. В компании считают его «идеальным дополнением» к команде. Выбор экс-канцлера оказался неслучайным: ранее президент РФ Владимир Путин называл его предпочтительным переговорщиком со стороны Евросоюза для выстраивания диалога с Россией. Возможно, таким образом немецкий ритейлер пытается избежать возможной передачи российского бизнеса во внешнее управление, как это случилось недавно с французскими ритейлерами «Ашан» и «Лемана Про».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

О том, что общее собрание участников ООО «Гиперглобус» назначило Герхарда Шрёдера, бывшего федерального канцлера ФРГ, членом наблюдательного совета, говорится в официальном сообщении компании, поступившем в “Ъ”. В сообщении приводятся слова владельца ООО «Гиперглобус» и акционера глобальной Globus Holding GmbH & Co Томас Бруха, заявившего, что господин Шрёдер «благодаря своему многолетнему участию в политической, экономической и культурной жизни России станет идеальным дополнением к составу совета и поможет нам продолжить придерживаться ориентированного на диалог подхода». Этот подход, по словам Томаса Бруха, «предполагает конструктивное сотрудничество, основанное на диалоге, и совместный поиск жизнеспособных решений».

В сообщении компании также приводятся слова Герхарда Шрёдера: «Важно, чтобы… такие компании, как “Гиперглобус”, продолжали поддерживать экономические связи и инвестировать в Россию».

Выбор экс-канцлера членом совета директоров российского ООО «Гиперглобус» неслучаен.

Российский президент неоднократно говорил, что хорошо знаком с господином Шрёдером и даже предлагал его кандидатуру в качестве главного посредника в возможных переговорах между РФ и Евросоюзом, в том числе по вопросам урегулирования российско-украинского конфликта. Сам Герхард Шрёдер отметил важность поддержания экономических связей и инвестиций в России, выделив сектор обеспечения продовольствием как фундаментальную сферу сотрудничества.

Герхард Шрёдер ранее активно участвовал в российской корпоративной жизни. Так, в 2017–2022 годах он возглавлял совет директоров «Роснефти». В феврале 2022 года был выдвинут в совет директоров концерна, однако в мае того же года отказался от избрания на фоне резкой критики и санкционного давления в ЕС. До этого возглавлял комитет акционеров Nord Stream AG — оператора газопровода «Северный поток».

Из заявления топ-менеджмента российского представительства Globus и Герхарда Шрёдера можно сделать вывод, что, назначая экс-канцлера ФРГ членом наблюдательного совета, «Гиперглобус» пытается избежать участи французских ритейлеров «Ашан» и «Лемана Про» (ранее – DIY-сеть Leroy Merlin), логистического оператора FM Logistic, а также швейцарского производителя продуктов питания Nestle. Эти активы по указу президента Владимира Путина перешли под временный контроль сторонней компании — АО «Л.Е.В. Менеджмент», учрежденного в Москве в 2024 году.

Позже во временное управление были переданы российские активы другой немецкой продуктовой сети — Metro Cash & Carry. Эта передача, впрочем, прошла по сценарию, отличному от ситуации с «Ашаном» и «Лемана Про». Бизнес Metro временно будет контролировать АО «УК Торг Рус», учрежденное совсем недавно гендиректором розничной компании в России Йоханнесом Толаем. Впрочем, Владимир Путин, выступая 1 октября на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», заявил, что переданные во внешнее управление российские активы западных компаний при определенных условиях будут возвращены их собственникам.

В последнее время российское представительство Globus, никогда особо не отличавшееся обилием информационных поводов в медиа, стало активно рассказывать журналистам о своих планах в РФ.

Так, например, компания на этой неделе заявила «Известиям», что начала поиск площадок в РФ для новых гипермаркетов. Речь идет об участках в 16–20 тыс. кв. м, находящихся в радиусе 300 км от Москвы. Также Globus рассматривает возможность масштабирования формата «Глобус лавка» — гибрида кафе и магазина готовой еды. В конце сентября была открыта вторая точка площадью 150 кв. м на Арбате в центре Москвы.

Не исключено, что такая активность Globus в российских медиа направлена на то, чтобы продемонстрировать стремление инвестировать в развитие бизнеса в РФ. Тем более у сети есть такие возможности независимо от решений материнской компании. В январе 2025 года ООО «Гиперглобус» было полностью выделено из состава немецкой Globus Holding и с тех пор действует в России самостоятельно в юридическом и организационном отношении. По данным СПАРК, выручка ООО «Гиперглобус», как основного юрлица, управляющего бизнесом Globus в РФ, по итогам 2025 года составила 165,6 млрд руб., увеличившись на 5% год к году. Чистая прибыль выросла на 12% в годовом выражении, до 7,4 млрд руб.

Халиль Аминов