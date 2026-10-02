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Глава Ижевска порекомендовал жителям проверить заявки управляек на подачу тепла

В Ижевске стартовал отопительный период, сообщил в Max глава города Дмитрий Чистяков. На данный момент тепло подано в 281 муниципальное социальное учреждение и 1492 жилых дома.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По словам господина Чистякова, в ближайшие дни в городе ожидается похолодание: синоптики прогнозируют дождь со снегом, температура может опуститься до +3°C. С пятницы энергетики начинают отсчет «холодной пятидневки» — периода, в течение которого среднесуточная температура не должна превышать +8°C. После его завершения отопление должно появиться во всех жилых домах города.

Процесс подключения занимает от семи до десяти дней, отметил глава города. При этом подача отопления в конкретный дом начинается после того, как управляющая организация направит заявку в «ЭнергосбыТ Плюс». «Чтобы не терять время, рекомендую самим убедиться, что ваша УК отправила заявку»,— рекомендовал мэр.