В Саратовской области отремонтируют 15 км федеральной трассы Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград. ФКУ Упрдор «Нижне-Волжское» ищет подрядчика на устройство защитных слоев и слоев износа на участке со 160-го по 175-й км. Стартовая цена лота — 455 млн руб. Средства, по данным портала госзакупок, выделят из федерального бюджета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ремонт 15 км трассы Р-228 в Саратовской области запланировали на 2028 год

Фото: Канал Романа Бусаргина в MAX Ремонт 15 км трассы Р-228 в Саратовской области запланировали на 2028 год

Фото: Канал Романа Бусаргина в MAX

В комплекс работ входят подготовка и устройство слоев асфальта. Специалисты разобьют пикетаж, расставят технические средства организации дорожного движения, нанесут временную разметку и проведут геодезическую съемку. Затем демаркируют разметку и отфрезеруют асфальтобетон толщиной до 5 см. Далее подрядчик уложит выравнивающий слой из смеси А16ВТ с розливом битума и слой износа толщиной 3,0 см.

Исполнитель, согласно техническому заданию, должен предоставить рецепт и технический регламент на асфальтобетонную смесь, паспорт качества и декларацию или сертификат соответствия материалов. Контроль качества выполнят по СП 78.13330-2012 и ГОСТ Р 59201-2021. По завершении работ специалисты проведут диагностику участка с оценкой технического состояния дороги.

Итоги аукциона подведут 21 октября. Работы по замене асфальтового покрытия запланированы на 2028 год, срок окончания — 28 октября.

Марина Окорокова