Каждый третий житель Удмуртии готов сменить регион ради карьеры

28% работающих жителей Удмуртии без колебаний переедут в другой регион ради карьерного роста. Еще 51% согласятся на переезд только при условии серьезного повышения в должности. При этом каждый пятый (21%) откажется от подобной авантюры и останется в Удмуртии. Об этом сообщают аналитики сервиса hh.ru и группы «Ренессанс страхование».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Главным мотивом для смены места жительства респонденты называют возможность увеличить доход (94%). В топ-5 также вошли более комфортная городская среда (58%), приятный климат (48%), дешевое жилье (45%), а также возможность принять участие в интересном профессиональном проекте (39%).

От переезда в другой регион жителей удерживают собственное жилье и необходимость менять привычную городскую инфраструктуру — больницы, школы, детские сады и другие учреждения (50%). Еще по 13% не хотят менять привычный круг общения и ценят карьерные возможности в Удмуртии. Каждый седьмой житель указал, что ни при каких обстоятельствах не хотел бы оставаться в регионе.