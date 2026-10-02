ММК обеспечивает более 60% потребности российского автопрома в металле

Об этом сообщил начальник управления маркетинга и технической поддержки ММК Денис Черненко на конференции «Рынки металлопроката: продажи, производство, стратегия», прошедшей в Москве.

По словам Дениса Черненко, после слабого начала года на российском рынке отмечается постепенное восстановление потребления металла из-за эффекта отложенного спроса и низкого уровня запасов. На фоне сложностей в жилищном строительстве, ТЭК и машиностроении выделяется автопром, который в 2026 году вернулся на траекторию роста. ММК является лидером по поставкам металлопродукции для автомобильной отрасли, обеспечивая более 60% от общей потребности российских автомобилестроителей.

«Такой результат достигнут за счет непрерывной работы по освоению производства широкой продуктовой линейки, необходимой автомобильной промышленности: от горячекатаного проката до проката с покрытием, от рядовой продукции до проката класса прочности 1000 МПа», – отметил Денис Черненко.

Для профильных специалистов внедрен новый сервис – «Интерактивный каталог металлопродукции для предприятий автомобильной промышленности», который позволяет в реальном времени изучить и подобрать необходимые материалы для изготовления конструкций и деталей грузовых и легковых автомобилей, а также колесных дисков.

На фоне возрастающей конкуренции на рынке проката с покрытием ММК сделал ставку на новые, инновационные продуктовые решения. В их числе Денис Черненко назвал металлопрокат с коррозионностойким покрытием на основе сплава цинка, алюминия и магния под брендом MAGProtect. Повышенная коррозионная стойкость покрытия дает возможность применять MAGProtect в условиях, где недостаточно традиционного цинкового нанесения, а также использовать меньшую толщину покрытия без ухудшения характеристик проката.

Еще одним принципиально новым для рынка решением стал уникальный прокат с декоративным покрытием под торговой маркой SteelArt Design, выпускаемый на площадке ММК-ЛМЗ. SteelArt Design – это оцинкованный прокат с декоративным рисунком, который выполнен методом цифровой печати. Данная продукция не имеет аналогов в России. Высокотехнологичное оборудование позволяет получить максимальное качество печати и создавать любые изображения.

IV Международная конференция «Рынки металлопроката: продажи, производство, стратегия» состоялась 1 октября в Москве. Это крупное отраслевое событие ежегодно собирает ведущих игроков металлургического рынка: производителей, трейдеров, крупных потребителей и представителей смежных направлений бизнеса.

ПАО «ММК»