В аэропорту Бугульмы сняли ограничения на полеты
В аэропорту Бугульмы в 07:29 сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
В аэропорту Бугульмы сняли ограничения на полеты
Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ
В аэропортах республики меру ввели для обеспечения безопасности полетов в 04:25 на фоне режима ракетной опасности в Татарстане. Ограничения на полеты продолжают действовать в аэропортах Казани и Нижнекамска.
О ракетной опасности сообщили сегодня в 04:50, меру отменили в 06:52. Режим беспилотной опасности в республике сохраняется.