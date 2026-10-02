В аэропорту Бугульмы в 07:29 сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В аэропорту Бугульмы сняли ограничения на полеты

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ В аэропорту Бугульмы сняли ограничения на полеты

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

В аэропортах республики меру ввели для обеспечения безопасности полетов в 04:25 на фоне режима ракетной опасности в Татарстане. Ограничения на полеты продолжают действовать в аэропортах Казани и Нижнекамска.

О ракетной опасности сообщили сегодня в 04:50, меру отменили в 06:52. Режим беспилотной опасности в республике сохраняется.

Анна Кайдалова