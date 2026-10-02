Во Франции перевели на дистант 400 школ из-за массовых протестов учащихся
Французские власти перевели 400 школ на дистанционный формат обучения из-за непрекращающихся протестов учащихся. Решение было принято в том числе из-за повреждений зданий и нападений на директоров школ.
«Подожженная средняя школа, облитые бензином сотрудники, растущее число пострадавших... Никакие требования не могут оправдать такие действия. Наша ответственность ясна: защитить учеников и сотрудников и обеспечить продолжение занятий. Поэтому я попросил проводить занятия дистанционно… Насилие не лишит наших студентов их основополагающего права на образование», — заявил министр национального образования Эдуард Жеффрей в X.
Акции протеста уже привели к принятию некоторых мер со стороны властей. Накануне они отказались от введения платы за обучение на подготовительных курсах Grandes coles (CPGE) и курсах повышения квалификации (BTS) для студентов, которые не получают стипендии.
Начавшиеся 29 сентября протесты школьников переросли в акции по всей стране. Старшеклассники выражают недовольство из-за нехватки учителей, переполненных классов и недостаточного финансирования системы образования. Впоследствии к протестам присоединились около тридцати университетов. В разных регионах ученики заблокировали более 350 школ. Как сообщает Le Monde со ссылкой на МВД страны, с начала недели за «нападения, насилие и собрания вокруг школ» были арестованы 1949 человек. Большинство из них — подростки.
Перевод школ на дистанционное обучение имеет последствия для социального развития учащихся. Аналитики полагают, что такой формат в первую очередь негативно сказывается на социальных процессах, поскольку дети теряют взаимодействие, общение и социальный опыт, получаемый в школе. Некоторые родительские движения также считают, что дистанционное образование может препятствовать воспитанию «полноценной личности».
Протесты учащихся во Франции происходят на фоне предлагаемых бюджетных сокращений. Проект бюджета на 2026 год, представленный в 2025 году, предусматривал сокращение расходов почти на €44 млрд, включая €5 млрд в здравоохранении, а также отказ от индексации пенсий и соцвыплат и сокращение бюджетов большинства министерств. Кроме того, французская система образования уже сталкивалась с протестами: например, в январе 2022 года половина классов начальных школ была закрыта из-за забастовки учителей, выступавших против усложняющихся условий работы.